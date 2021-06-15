شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار قيمة عرض العين الإماراتي المرفوض لشراء ديانج من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن إدارة النادي الأهلي تلقت عرضاً رسمياً من العين الإماراتي لشراء المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق مقابل 6 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، في الوقت الذي عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلي في بيع اللاعب حالياً.

المفاجأة أن رفض العرض لم يأتي من الأهلي ولكن من ديانج نفسه الذي يُفضل خوض تجربة الإحتراف في أوروبا ولا يفكر في الانتقال للخليج، حيث يرى أن تواجده في الأهلي أفضل له خلال مسيرته الاحترافية، في الوقت الذي تفكر إدارة الأهلي في قبول العرض خاصة وأن المقابل المادي كبير وقابل للزيادة مما يُمكن النادي من التعاقد مع صفقة أو صفقتين من العيار الثقيل، كما أن الفريق يمتلك عدة عناصر يأمل الأهلى أن تكون قادرة على تعويض غياب ديانج الذى تطوّر مستواه بشكل واضح الفترة الماضية.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي خلال الساعات القادمة بالرد على عرض بيع اليو ديانج للعين الإماراتي سواء بقبول التفاوض حول بيعه أو غلق الملف نهائياً، وان كان محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب غلق الملف لحين انتهاء مواجهتي الترجي المرتقتين في بطولة دوري أبطال افريقيا.