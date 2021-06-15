شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبو الأهلي يغادرون ملعب التتش استعداداً للسفر إلى تونس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، عقب خوض المران الختامي للفريق قبل السفر إلى تونس استعداداً لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادا للسفر الى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وجاءت قائمه الاهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول واليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

وخرج من القائمة كلاً من مروان محسن ومحمود متولي ومحمد هاني.