شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مبدئية للراحلين عن الزمالك.. فى ماذا يفكر كارتيرون للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تظهر ملامح قائمة مبدئية للاعبين الراحلين عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تصور كامل يتضمن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء، في الفترة المقبلة، وذلك بعد منحه كافة الصلاحيات من جانب اللجنة المكلفة بإدارة النادي ومطالبته باختيار العناصر التي يراها مناسبة لاستكمال المسيرة مع الفريق.

ويسعي كارتيرون لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للرحيل علي سبيل الإعارة والحصول علي فرصة المشاركة بشكل أكبر لكن بشرط أن تكون إعارتهم لأحد أندية الدوري الممتاز، وهم عناصر فريق الشباب حسام أشرف وحسين فيصل وحمدي علاء ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد.

فيما أستقر كارتيرون علي بعض الأسماء للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل وفى مقدمتهم التونسي حمزة المثلوثي والمغربي حميد أحداد، وأحد الحراس الثلاثة المتواجدين حاليا وهناك أسماء أخري لا يزال مصيرها غامص بين الاستمرار أو الرحيل وهم محمود عبد العزيز ومروان حمدي وسيف الدين الجزيري ومحمد أشرف روقا.