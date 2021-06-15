شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مبدئية للراحلين عن الزمالك.. فى ماذا يفكر كارتيرون للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت تظهر ملامح قائمة مبدئية للاعبين الراحلين عن نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي.
ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تصور كامل يتضمن قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء، في الفترة المقبلة، وذلك بعد منحه كافة الصلاحيات من جانب اللجنة المكلفة بإدارة النادي ومطالبته باختيار العناصر التي يراها مناسبة لاستكمال المسيرة مع الفريق.
ويسعي كارتيرون لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للرحيل علي سبيل الإعارة والحصول علي فرصة المشاركة بشكل أكبر لكن بشرط أن تكون إعارتهم لأحد أندية الدوري الممتاز، وهم عناصر فريق الشباب حسام أشرف وحسين فيصل وحمدي علاء ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد.
وأثار رحيل فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، ملف البحث عن بديل مناسب للدولى التونسي، ليقوم بحلقة الوصل بين خطوط الفريق، وتعالت الأصوات المطالبة بعودة محمد إبراهيم لاعب سيراميكا حالياً إلى القلعة البيضاء من جديد، بينما طالبت أصوات أخرى بإعادة النظر فى صالح جمعة.
ارتدى صالح جمعة قميص 5 أندية خلال مسيرته الكروية، حيث بدأ مسيرته فى قطاع الناشئين بنادي إنبي، ثم احترف في فريق ناسيونال البرتغالي قبل أن يعود إلى النادي الأهلي، ثم انضم بعد ذلك إلى فريق الفيصلي السعودي، لينتقل أخيراً إلى فريق سيراميكا.
ارتدى محمد إبراهيم قمصان 4 أندية خلال مسيرته الكروية التي بدأت من داخل قطاع الناشئين في نادي الزمالك، حيث لعب محمد إبراهيم للزمالك ومارتيمو والمقاصة وأخيراً سيراميكا.
شارك محمد إبراهيم في 24 مباراة بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفاً وصنع 3 أهداف، وبشكل عام، شارك محمد إبراهيم في 161 مباراة في الدوري العام، سجل 20 هدفاً وصنع 32 هدفاً آخرين.