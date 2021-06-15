شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين زيزو وجابر لخلافة بن شرقى فى الزمالك .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب إسلام جابر صانع ألعاب الزمالك من المشاركة مع الفريق في لقائه المقبل بعد غدا الخميس في الجولة السادسة عشر للدورى على حساب المغربى أشرف بن شرقى الذى من المقرر أن يعود للقاهرة غدا وهو ما يصعب من مشاركته مع الفريق أمام زهرة الجنوب .

ويجهز الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك عدد من البدائل ويقوم بتجربتها خلال الفترة الحالية تحسبا بالإستعانة بأفضلهم في لقاء أسوان .

ويفكر أيضا كارتيرون في وضع أحمد سيد زيزو في الجانب الأيسر أمام محمد عبد الشافى الظهير الأيسر على أن يكون شيكابالا في الجانب الأيمن ويوسف أوباما في منطقة قلب وسط الملعب خلف التونسى سيف الدين الجزيرى .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدورى برصيد 55 نقطة من 25 مباراة ، فاز في 16 لقاء وتعادل 7 وخسر لقاءين ، احرز لاعبوه 44 هدفا ومنى مرماه بـ18 هدفا .