شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الدورى المصرى قبل استئنافه بعد فترة التوقف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة الدورى المصرى للدوران ، من جديد اليوم، بعد توقف المسابقة أكثر من أسبوعين بسبب الأجندة الدولية، وخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين أمام جنوب افريقيا استعدادا للأولمبياد.

س: متى تستأنف مباريات الدورى المصرى بعد فترة التوقف؟

ج: تفتتح مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الإنتاج الحربى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ، ومباراة بيراميدز مع سموحة على ستاد الدفاع الجوى.

س: هل سيلعب الأهلى فى هذا الأسبوع من الدورى المصرى؟

ج: تشهد الجولة 26 غياب الأهلي حامل اللقب الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأجل لقاءه ضد المقاولون العرب فيما يواجه الزمالك نظيره أسوان الخميس المقبل.

س: ما هو شكل المنافسة على قمة الدورى قبل التوقف؟

ج: يتصدر الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات وخسر مرتين فقط من غزل المحلة والاهلى وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 41 نقطة ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة حيث لعب 19 لقاء فقط فاز في 12 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين من سموحة وغزل المحلة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

س: وماذا عن صراع الهدافين فى الدورى؟

ج: تدور منافسة ساخنة بين الثنائى المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك وأحمد ياسر ريان نجم الاهلى المعار لسيراميكا على لقب هداف الدوري هذا الموسم حيث سجل كل منهما 12 هدفاً حتى الان ويحل أحمد سمير جناح الطلائع ثالثاً برصيد 11 هدفاً .

س: من الأقوى دفاعا وهجوما فى الدورى حتى الأن؟

يتصدر الزمالك قائمة أقوى هجوم فى الدورى حيث سجل مهاجميه 44 هدفاً، فيما يحل سموحة ثانياً برصيد 40 هدفاً ثم الاهلى ثالثاً برصيد 35 هدفاً، ويأتى فريق الإنتاج الحربي كأضعف خط هجوم فريق الإنتاج الحربى الذى اكتفى بتسجيل 18 هدفاً في 23 مباراة، ويعد أقوى خط دفاع من نصيب الاهلى الذى تلقت شباكه 14 هدفاً في 19 مباراة فيما يعد الإنتاج الحربى أضعف خط دفاع حيث تلقت شباكه 43 هدفاً.