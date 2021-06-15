شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وجاد حارسا منتخب مصر فى الأولمبياد حال تعذر انضمام محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، على ضم الحارسين محمد صبحى ومحمود جاد لقائمة الأولمبياد النهائية التى تضم 18 لاعبا ، فى حالة تعذر إنضمام محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.

وفى حالة تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا، المحدد لها يوم 17 يوليو المقبل، لن يتمكن المنتخب الأولمبى من الاستعانة بخدمات محمد الشناوى حارس الأهلى فى الأولمبياد.

ومنح الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى الأولوية لحراسه وعلى رأسهم محمد صبحى ومحمود جاد للمشاركة فى الأولمبياد، بعد ظهورهما بمستوى طيب فى الدورى مؤخرا بجانب وديتىّ جنوب افريقيا فى المعسكر الأخير.

وسبق وأعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى أنه قام بقيد الحارسين محمد الشناوى ومحمد أبو جبل فى القائمة الأولية للأولمبياد، على أن يتم ارسال القائمة النهائية يوم 30 يونيو الجارى.

واقترب شوقي غريب المدير الفني من الاستقرار بنسبة كبيرة على القوام الأساسي الذى سيخوض به اوليمبياد طوكيو 2021 ، بعد أن استقر علي عدد كبير من اللاعبين، ويفتتح الفراعنة مشوارهم في اوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.