شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد 2002 يستعدن للبطولة الأفريقية بغينيا على الرمال .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب ناشئات اليد مواليد 2002 إستعداداته لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى غينيا بتدريبات على الرمال بمدينة العبور على هامش معسكر القاهرة بالمركز الأوليمبى الذى إنطلق يوم 27 مايو الماضى و يستر حتى شهر أغسطس المقبل .

يقود منتخب الناشئات مواليد 2002 فنيا المدير الفنى رامى عبد اللطيف ، حيث يسعى لرفع الحمل البدنى عن اللاعبات بتدريبات إطالة على الرمال لتنويع التدريبات لوصول اللاعبات إلى أعلى فورمة .



الناشئات 2002



الناشئات مواليد 2002



ناشئات اليد 2002



ناشئات اليد 2002



ناشئات اليد مواليد 2002