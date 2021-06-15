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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد 2002 يستعدن للبطولة الأفريقية بغينيا على الرمال .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب ناشئات اليد مواليد 2002 إستعداداته لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها سبتمبر المقبل فى غينيا بتدريبات على الرمال بمدينة العبور على هامش معسكر القاهرة بالمركز الأوليمبى الذى إنطلق يوم 27 مايو الماضى و يستر حتى شهر أغسطس المقبل .
يقود منتخب الناشئات مواليد 2002 فنيا المدير الفنى رامى عبد اللطيف ، حيث يسعى لرفع الحمل البدنى عن اللاعبات بتدريبات إطالة على الرمال لتنويع التدريبات لوصول اللاعبات إلى أعلى فورمة .
الناشئات 2002
الناشئات مواليد 2002
ناشئات اليد 2002
ناشئات اليد 2002
ناشئات اليد مواليد 2002
ومن ناحية أخرى يغادر منتخب اليد إلى إسبانيا يوم أواخر يونيو القادم؛ للمشاركة فى دورة دولية تضم منتخب إسبانيا ومنتخب مصر ومنتخب كرواتيا.
ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد من إسبانيا يوم 2 يوليو 2021 إلى فرنسا؛ للدخول فى معسكر تدريبى وخوض مباراة دولية ودية أمام منتخب فرنسا يوم 5 يوليو 2021، واستكمال المعسكر فى فرنسا إلى يوم 8 يوليو 2021، على أن يتوجه المنتخب إلى ألمانيا يوم 9 يوليو 2021؛ لخوض دورة ثلاثية تضم ألمانيا ومصر والبرازيل.
وتعود بعثة المنتخب الوطنى المصرى إلى القاهرة يوم 12 يوليو، تمهيدا للسفر إلى اليابان.
ويبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشرة والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كل من: الدنمارك واليابان والسويد والبحرين.