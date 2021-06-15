شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشباب يكشف كواليس الاستعدادات الأخيرة قبل كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، الكواليس الأخيرة في استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس العرب للشباب التى تقام فى مصر فى الفترة من 20 يونيو حتى 6 يوليو المقبل.

وقال جابر في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: بدأنا منذ 27 مايو معسكرنا، بعد انتهاء دوري الجمهورية مواليد 2003، بدأن في فترة متأخرة ولكن جمعنا اللاعبين ولدينا مجموعة جيدة خضنا خمس مباريات ودية أخرها كانت مباراة العراق والأداء كان مميز ولم أركز على النتائج أكثر من تطور الأداء.

أضاف: اللاعبون انسجموا مع بعض وأنهينا اللقاءات الودية ونستعد للبطولة التي ستبدأ يوم الأحد المقبل، الأعمار السنية الصغيرة لا يمكن أن تحكم من خلالها على القوي والضعيف من المنتخبات لذلك أعتبر كل الفرق تصنيف أول، وأعتبر النيجر وموريتانيا لا يقلان في القوة عن الجزائر حتى وإنا كانا مجهولين بالنسبة لنا.

واختتم: كنا نحتاج وقت أطول إعداد لأن 3 أسابيع وقت غير كافي، ولكن نحاول تقديم أداء طيب.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتى

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقا

يذكر أن منتخب السنغال تُوج بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس العرب للشباب، التي أقيمت فى المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.