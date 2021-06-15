شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكشف كواليس الاستعدادت الأخيرة للزمالك وفرص عمر رضوان فى المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن سلبية مسحة كورونا الأخيرة التي خضع لها لاعبو زهرة الجنوب استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة مساء الخميس القادم ضمن منافسات الدوري العام.

وقال أمين في تصريحات لـ ”الخليج 365”: خضنا مباراتين وديتين خلال معسكرنا في القاهرة استعداداً للزمالك، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري العام، ونقدر فريق الزمالك وندرك صعوبة المباراة لكننا نثق في قدرات لاعبينا.

واصل: عمر رضوان لديه فرصة كبيرة للمشاركة في مباراة الزمالك بعد التعافي من الإصابة ولكن موقفه لم يتحدد بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يبدأ أسوان فى اجراءات الحصول على التطعيمات بعد العودة إلى أسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، من جل حصول جميع اللاعبين وعمال الغرف على التطعيمات.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وتلقوا الهزيمة فى 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.