شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة : "مروان حمدي زي فلافيو محتاج صبر من الزمالك مش يلعب أخر دقائق فقط " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمل اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، المسئولية الكاملة في ظهور مروان حمدي مهاجم المقاصة السابق والزمالك حالياً، بشكل متراجع خلال مشاركته في المباريات.

وقال سليم في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: مروان حمدي لاعب ممتاز والحديث عن عودته إلينا شائعات، والزمالك ضمه وهو هداف الدوري، ولي عتاب على المسئولين الفنيين في الزمالك، لاعب كان يشارك طوال 90 دقيقة ويسجل أهداف لا تقل عن أهداف مصطفى محمد، يتم الاعتماد عليه في الدقائق الأخيرة وهذا يحرق اللاعب.

أضاف: يجب الصبر على مروان مثلما صبر الأهلي على فلافيو وأصبح الهداف التاريخي للفريق، ويجب أن يجد مسئولو الزمالك حل لكارتيرون.

وعن موافقة المقاصة على انضمام باسم مرسي للزمالك قال بكري سليم: بالنسبة لباسم مرسي هو خير مثال يؤكد كلامي عن مروان حمدي، أراهن أنه سيكون هداف الدوري بعد قدومه للمقاصة مصنع النجوم، والمقاصة لا يقف أمام مصلحة أي لاعب فقط ندرس العروض ونبحث عن البديل المناسب.

وشارك باسم مرسى فى الدورى هذا الموسم وكأس مصر فى 23 مباراة، من بينها 22 فى الدورى وواحدة فى كأس مصر، سجل خلالها 8 أهداف فى الدورى وصنع 3، فيما سجل هدفا فى كأس مصر.

ومنذ انتقال باسم مرسي لصفوف مصر المقاصة في يناير الماضى شارك مع الفريق في 15 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدف آخر.

تبلغ القيمة التسويقية لباسم مرسى صاحب الـ29 عاما 400 ألف يورو، وهو ما يعادل 8 ملايين جنيه مصرى.