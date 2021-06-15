شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الزمالك لم يرفض ضم محمد صلاح واللاعب فضل الاحتراف على عرض الأهلي..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، كواليس الجلسة التي جمعته بمحمد صلاح وثنائي المقاولون وقتها باسم علي وعلي فتحي، بعد تألق الثلاثي مع ذئاب الجبل وتلقيهم عروضاً كبيرة من الأهلي والزمالك وعروض احتراف.

وقال عادل فتحي في تصريحات لـ ”الخليج 365”: جلست مع الثلاثة لاعبين وأخبرتهم بالعروض، وكان رد محمد صلاح واضح وسريع قال لي "لن ألعب في مصر إلا للمقاولون أو أحترف في أوروبا"، وباسم علي كعادته رد قائلاً "اللي تشوفه يا بشمهندس".

واصل: الزمالك لم يرفض محمد صلاح كما أشاع البعض، العروض المحلية التي تلقاها صلاح كانت شفهية، وكان الأهلي الأكثر جدية في ضمه، والأهلي طلب محمد صلاح وباسم علي.

واختتم: محمد صلاح صل لمكانة عالمية وأثق تماماً في عقليته لاختيار محطته المقبلة لأن عقليته محترفة، وصلاح رفع من شعبية ليفربول بشكل كبير في الوطن العربي، وحصد الكثير من البطولات ويستحق التواجد في الأولمبياد ووجوده سيمثل إضافة كبيرة.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الأندية لصلاح هو تحقق لقب دورى أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصرى فى التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردى فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس فى جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم كل عام خلال عامى 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدفا في موسم واحد في الدوري الانجلييزي 2017- 2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في المسابقة.