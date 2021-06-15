شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام فى إفتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 14 نقطة، بعد أن خاض 23 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه 43 هدفا، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

2_يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

3_يدخل الإنتاج الحربى مباراة الليلة بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الطلائع مع سيراميكا بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الانتاج والطلائع مكون من :"محمود البنا حكم ساحة، يوسف البساطي وكريم مهيا مساعدين، محمد عاطف حكم رابع، وائل فرحان حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو".

5_تاريخيا.. مباراة اليوم تحمل الرقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، فاز الطلائع في 6 مباريات وفاز الإنتاج في 4 لقاءات، وتعادلا في 8 مباريات، سجل طلائع الجيش 19 هدفا مقابل 16 هدفا للإنتاج الحربى.

6_ الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، صلاح أمين برصيد 4 أهداف، منها 3 بقميص الإنتاج الحربي، وهدف لطلائع الجيش، في حين هداف الطلائع الليبيري ويلييم جيبور برصيد 3 أهداف.

7_أول مواجهة بين الفريقين، في الثالث من ديسمبر 2009، في الأسبوع الحادي عشر بإستاد السلام, وانتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف ، سجل دوذي وعامر صبري هدفي الضيوف، بينما سجل أحمد زغلول أول أهداف الإنتاج.

8_ أخر مواجهة بين الفريقين فى 22 يناير 2021 بالدور الاول لدوري هذا الموسم وانتهت بفوز الطلائع بثلاثية دون رد سجلها عمرو جمال وناصر منسى وابراهيما كونيه فى اللقاء الذى أقيم على ستاد جهاز الرياضة بالجولة التاسعة للمسابقة.