شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد هذا اللاعب بعد مواجهة الترجي في تونس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي الأهلي محمود متولي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من تونس وخوض مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، وخرج متولي من قائمة الأهلي في تونس لمواجهة الترجي للإصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض لها في ودية مصر للتأمين قبل 12 يوماً تقريباً.

وقال الجهاز الطبي للفريق أن محمود متولي سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة الأهلي من تونس.

وضمت قائمة الأهلي في تونس لمواجهة الترجي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم لمواجهة الترجي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وينضم علي معلول واليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.