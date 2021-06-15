شكرا لقرائتكم خبر عن كشف محدود لحضور نهائى كأس مصر للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى عن إرسال كشف محدود لصالة القناة بالإسماعيلية من أسر اللاعبين و أسرة اللعبة لحضور نهائى كأس مصر المحدد له 18 يونيو الجارى فى ظل إقامة المنافسة بدون جمهور .

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من نفس الشهر الجارى بين الأهلى مع الإتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تعديل موعد نهائى كأس مصر للكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021، ليقام يوم 18 يونيو الجارى بدلا من 19 على صالة القناة بالإسماعيلية، فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى.

وقام اتحاد الكرة الطائرة من قبل بتعديل مواعيد نهائيات كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تم تحديد دور نصف النهائى يوم 17 يونيو الجارى وقتها بدلا من 18، والنهائى يوم 19 بدلا من 21 من الشهر نفسه، قبل أن يتم تعديل موعد النهائى للمرة الثانية.