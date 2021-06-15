شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه تتأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجحت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه ، في التأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو 2021 فى الكاراتيه لوزن -55 كجنم عن طريق الكوته القارية ليزداد عدد اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد المقبلة الى 4 لاعبين من أصل 8 لاعبين .
ووصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.
أوضح الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبينا في تحقيق ميدالية أولمبية خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للاعبين.
أشار رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية إعداد اللاعبين الثلاثة المتأهلين للأولمبياد وتوفير كافة سبل الراحة لهم لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحصول على ميدالية أولمبية.