رضوى سيد لاعبة منتخب الكاراتيه تتأهل رسمياً الى اولمبياد طوكيو

ووصل ثلاث لاعبين للكاراتيه إلي أولمبياد طوكيو وهم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف.

وكان محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه قد أكد أنه سيتم عمل معسكر تدريبي مكثف للاعبين الثلاثة خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على انتزاع ميدالية في دورة الألعاب.

أوضح الدهراوي أن مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبينا في تحقيق ميدالية أولمبية خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه الاتحاد للاعبين.

أشار رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بكيفية إعداد اللاعبين الثلاثة المتأهلين للأولمبياد وتوفير كافة سبل الراحة لهم لتحقيق الهدف الأسمى وهو الحصول على ميدالية أولمبية.