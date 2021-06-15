شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتحفظ على ضم كيجان دوللي لتدعيم هجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على ضم الجنوب افريقي كيجان دوللي جناح مونبليه، والذي ينتهي تعاقده مع ناديه الفرنسي نهاية الموسم الجاري، ورغم أن التعاقد مع الدولي الجنوب افريقي لن يكلف الخزينة الحمراء سوى راتبه فقط، إلا أن الخطيب يرى أن ضعف مشاركات اللاعب مع ناديه مؤخراً وضعف المردود الذي قدمه مع فريقه أمور تضعف من فرص تألقه حال انتقاله للأهلي.

ورغم إعجاب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بقدرات دوللي خاصة وأنه اشرف على تدريبه عندما كان دوللي لاعباً في صن داونز وكان موسيماني مديراً فنياً لنفس النادي، إلا أن تحفظ لجنة التخطيط وخاصة الخطيب يحول دون إتمام الصفقة، ليتم تحويل الاتجاه ناحية لاعبين اخرين منهم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي وسفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي وعدداً من اللاعبين الأخرين المعروضين على النادي.

وتركز إدارة الأهلي على اتمام صفقات من العيار الثقيل لاستمرار حالة النجاح التي يعيشها النادي في الفترات الماضية، وتألق معظم الصفقات التي تعاقد معها النادي في الفترات الأخيرة، وترفض الإدارة الحمراء التركيز على توفير النفقات على حساب المستوى الفني للاعبين الذين يتم التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق.