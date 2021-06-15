شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأهلي مش فاضي يتكلم عن ريان والزمالك لم يطلب محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، عن حقيقة تلقي النادي عرضاً رسمياً من الزمالك لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، وكذلك قطع إعارة أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج " 60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: أجلنا مناقشة ضم أو رحيل اللاعبين لفترة بسبب فترة التوقف الكبيرة، الآن نستعد للمصري والجونة من بعده، ولذلك تركنا هذا الأمر لفترة التوقف القادمة سيكون أمامنا 34 يوماً، ونركز الآن على الإعداد.

أضاف: وكلاء اللاعبين خلقوا حالة جدلية على السوشيال ميديا، وجميع الأندية لم تتلقى عروضاً رسمية، والزمالك لم يطلب منا محمد إبراهيم، والأهلي لم يتحدث بشأن أحمد ياسر ريان، والأهلي ليس لديه وقت لطلب ريان الآن والنادي يركز على مباراة الترجي، وأحمد ريان أداؤه وضعه هدفاً للدوري ويقدم موسم مميز.

وعن مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قال مدرب سيراميكا: لقاء الأهلي والترجي مهم جداً، بين حامل اللقب والبطل السابق، وأتمنى عودة أفشة للفريق لأنه عنصر مهم جداً، وأتمنى أن يعود الأهلي بنتيجة إيجابية.

واختتم: الانتقادات الموجهة لموسيماني مبالغ فيها في ظل الضغوط والمباريات خاصة وأنه حقق بطولات، يجب أن نصبر على الأداء طالما أنه يحقق بطولات.