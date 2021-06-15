شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الله: فرجاني ساسي مش هيتعوض وموسيماني محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عبد الله نجم الأهلي السابق، أن فرجاني ساسي لاعب لا يمكن تعويضه في الوقت الحالي بنادي الزمالك، بعدما أعلن التونسي رحيله عن القلعة البيضاء عقب انتهاء تعاقده، وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": فرجاني ساسي مش هيتعوض، ومن حقه البحث عن عرض أعلى، هناك لاعبين مصريين تركوا أنديتهم بحثاً عن عرض أعلى من أندية أخرى، ولكن لا يوجد نادي يقف على لاعب والخطيب وحسن شحاتة اعتزلوا ولم يتأثر القطبين.

أضاف متحدثاً عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي: ألوم على موسيماني في الفترة الأخيرة، أن يكون لديك مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال وتمنح اللاعبين إجازة 6 أيام متواصلة، هذه الإجازة يمكن منحها قبل بداية فترة إعداد وليس في هذا الوقت.

وعن مباراة الأهلي والترجي قال محمد عبد الله: مباراة الترجي صعبة وثقيلة رغم أن الفريق التونسي ليس بالقوة التي نعرفها عنه، وموسيماني مدرب محظوظ وبالتأكيد هو يجتهد لذلك يسانده الحظ.

ووضع محمد عبد الله التشكيل المثالي للأهلي والذي جاء كالتالي: محمد الشناوي، بانون، أيمن أشرف، علي معلول، أكرم توفيق في الجبهة اليمنى لأن بيكهام ليس الأفضل في هذا المركز خاصة على الجانب الهجومي، السولية، ديانج، أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

شهد مران النادي الأهلي الختامي، والذي أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، إصراراً وعزيمة من جانب لاعبي القلعة الحمراء وذلك قبل السفر إلى تونس من أجل مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما ظهرت مداعبة خفيفة بين سعد سمير ووليد سليمان لاعبا الفريق.

وظهر محمود عبد المنعم كهربا يستعد لأداء مهمة خاصة، فيما اطمئن الجهاز الفني على محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق الذي كان قد تعرض للإصابة مؤخراً في كأس السوبر الأفريقي.