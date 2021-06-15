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استبعاد مروان محسن ومتولي وهاني من رحلة الأهلي في تونس لمواجهة الترجي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادا للسفر الى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وجاءت قائمه الاهلي كالتاليمحمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن اشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وناصر ماهر واكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول واليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

وخرج من القائمة كلاً من مروان محسن ومحمود متولي  ومحمد هاني.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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