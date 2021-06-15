"الصفقة المنتظرة".. أين يلعب كريم فؤاد مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بإعلان رغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، بات كريم فؤاد لاعب نادي النجوم المعار إلى فريق إنبي قريبا من ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم يلا كورة، أن فؤاد أخطر إدارة ناديه بأن رغبته الوحيدة هي الانتقال إلى النادي الأهلي دون غيره، كما أن هناك اتصالات ودية جرت خلال الساعات الماضية بين أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم طلب خلالها الأخير الحصول علي 15 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب ، بينما عرض مسئولي الأهلي مبلغ أقل مع وجود إمتيازات أخري من بينها عدد المشاركات والإنضمام للمنتخب الوطني.

ويعد كريم هدفا لعدة أندية أبرزها الأهلي وبيراميدز، وبات انتقاله لأحد الكبار أمرا مؤكدا عقب نهاية الموسم الجاري.

من هو كريم فؤاد؟

بدأ فؤاد مسيرته الكروية بين صفوف ناشئي نادي النجوم، ثم تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2019 حيث كان وقتها بين صفوف أندية الدوري المصري الممتاز.

قضى اللاعب 6 أشهر مع نادي النجوم، أظهر خلالها مرود جيد لتقرر إدارة نادي إنبي استعارته مع النجوم لمدة موسمين مع وضع بند يتيح للنادي البترولي شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه.

في موسمه الأول بقميص إنبي، لعب فؤاد 27 مباراة بالدوري والكأس مباراة لم يُسجل خلالهم واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، وفي موسمه الثاني، ظهر في 22 مباراة بالدوري والكأس -حتى الآن-، لم يسجل وصنع 4 تمريرات ناجحة.

الإمكانيات المميزة التي يتمتع بها فؤاد، مع تطوير الجوانب الهجومية لديه ستضعه في مصاف اللاعبين القلائل الذي يستحقون الرهان عليهم.

انسحاب إنبي

قبل نهاية شهر مايو (المدة القصوى لتفعيل بند الشراء)، أعلن نادي إنبي موقفه من شراء كريم فؤاد.

وأكد إنبي أن مجلس إدارة النادي البترولي قرر عدم تفعيل عقد شراء لاعب النجوم بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب من ناديه.

وقال مصطفي الأمير رئيس نادي إنبي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "السبب يرجع لعدم وجود سيولة مادية تلبى رغبة فريق النجوم بالحصول على المقابل كاش"، كما شدد على أن الأخير رفض تقسيط الـ 15 مليون المطلوبة لتفعيل بند الشراء.

عرض بنفيكا

سبق وألمح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، لوجود رغبة من نادي بنفيكا البرتغالي في ضم كريم فؤاد بداية من الموسم المقبل.

وقال الطويلة: "ما أسعى إليه هو أن ينتقل اللاعب لأوروبا لأن بنفيكا كان مهتم باللاعب العام الماضي ولم تتم الأمور بسبب فيروس كورونا، ومن يعمل على تطوير مواهب نادي النجوم خبراء من بنفيكا، وهم ما قاموا بتصعيده للفريق الأول وسنه 17 عامًا".

وأضاف: "أفضل الانتظار حتى نرى الموقف في أوروبا".

مفاوضات الأهلي

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، بدء المفاوضات مع الأهلي لشراء فؤاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، قال الطويلة إن النجوم يرغب في الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه مصري كحد أدنى للاستغناء عن فؤاد.

وأضاف: "مفاوضات الأهلي لضم كريم بدأت مؤخرًا، ونحن الآن في أولى مراحلها، وكذلك هناك نادِ مصري آخر يريد ضم اللاعب ولكننا أغلقنا الملف احترامًا لرغبة اللاعب".

وتابع: "مفاوضاتنا مع الأهلي لم تحسم، نحترم رغبة اللاعب لكن بما لا يتعارض مع مصلحة النادي، رغبتنا هي الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيله".

جوكر جديد

أُطلق على كريم فؤاد "جوكر جديد"، نظرا لإمكانياته التي تؤهله للعب في 4 أو 5 مراكز هي "الديفندر، ظهير أيمن وأيسر، جناح أيمن وأيسر".

البالغ من العمر 21 عاما، يتميز بسرعته في الانطلاق بالكرة أو بدونها من الخلف للأمام، مع استغلال المساحات الفارغة في دفاعات المنافسين، إلى جانب التغطية العكسية داخل منطقة الجزاء وإجادته للتمريرات العرضية.

فؤاد قد يكون له دور فعال في مركز الظهير الأيمن، خاصة وأن الفريق عانى مؤخرا من عدم تواجد لاعب كفء في تلك الناحية، فبغياب محمد هاني يلجأ الجهاز الفني للاستعانة بخدمات المدافع أحمد رمضان "بيكهام" لشغل المركز بصورة اضطرارية.

أيضًا قد يجد فؤاد لنفسه فرصة في الناحية اليسرى، إما باللعب في مركز الجناح أمام علي معلول وتكوين جبهة هجومية، أو تعويض غياب الدولي التونسي في حالة غيابه، خاصة وأن محمود وحيد لم ينجح في استغلال الفرصة مؤخرا بسبب إصابته هو الآخر.