بالأرقام.. ميسي ملك الركلات الحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ الأسطورة ليونيل ميسي مشواره في كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين بشكل ملهم، حيث سجل ركلة حرة ممتازة ضد تشيلي على ملعب "نيلتون سانتوس" الأولمبي في ريو دي جانيرو، ورغم تحقيقه لرقم قياسي مميز، إلا أن تألقه لم يكن كافيا.

تعادل المنتخب الأرجنتيني في مستهل مشواره في كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل بالتعادل مع منتخب تشيلي بهدف لمثله مساء الإثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة الافتتاحية لهما بالمسابقة.

وافتتح ميسي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني من ضربة حرة في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة رائعة وجدت طريقها إلى داخل الشباك رغم محاولة الحارس كلاوديو برافو التصدي لها بأطراف أصابعه، قبل أن يدرك تشيلي التعادل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية تحت عنوان "ميسي يصبح ملك الركلات الحرة"، فإن هذا الهدف هو رقم 57 لنجم وقائد برشلونة من ركلة حرة في مسيرته الكروية، متفوقا على منافسه البرتغالي اللدود كريستيانو رونالدو.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أن ليونيل ميسي سجل أول هدف له من ركلة حرة مباشرة للأرجنتين بعد غياب 1672 يومًا، آخر هدف له من ركلة حرة كان ضد كولومبيا في 15 نوفمبر 2016 بتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقبل مباراة تشيلي، كان ميسي يتساوى مع رونالدو في عدد الأهداف من الركلات الحرة بـ56 هدفاً لكل منهما، حيث أحرز ميسي 50 هدفا مع برشلونة ثم رفع رصيده إلى سبع ركلات حرة مع منتخب الأرجنتين، ليصل المجموع إلى 57 حاليًا.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي 56 هدفا من الركلات الحرة، بواقع 13 مع مانشستر يونايتد، 33 مع ريال مدريد و10 مع منتخب البرتغال، حيث لم يسجل أي ركلة حرة بقميص السيدة العجوز.

ولفتت "ماركا" إلى أنه من المفارقات أن قبل أربع سنوات فقط في عام 2017، كان كريستيانو يمتلك 49 هدفا من الركلات الحرة، في الوقت الذي أحرز فيه ميسي 31 فقط، إلا أن البرغوث الأرجنتيني تفوق في الأعوام الأخيرة وتجاوز الدون البرتغالي.

وتشير الإحصائيات إلى أن أول أهداف ميسي من ركلة حرة جاء في موسم (2008-09) وهو الهدف الوحيد له خلال ذلك الموسم، قبل أن يسجل ستة أهداف خلال 3 مواسم، بواقع هدفين في (2009-10)، هدف في (2010-11) وثلاثة في (2011-12).

بداية تطور ميسي صاحب الـ33 عاما في الركلات الحرة جاءت في موسم (2012-13) قبل 8 أعوام، حيث سجل 6 أهداف في ذلك الموسم، قبل أن يسجل مثلهم في موسمي (2013-14) و(2014-15)، ليعود ويسجل 9 أهداف في (2015-16).

وانفجر في المواسم الخمسة الأخيرة بتسجيل 29 هدفا من ركلات ثابتة، بواقع 5 في موسم (2016-17)، 7 بموسم (2017-18)، 8 بموسم (2018-19)، 5 بموسم (2019-20) و3 بموسم (2020-21)، قبل أن يضيف هدفه الأخير رقم 57 في شباك برافو أمس الإثنين.