خاص.. الأهلي يحسم موقفه من عرض العين لضم ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أخطر الأهلي نادي العين الإماراتي برفض مناقشة العرض الذي قدمه للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر من أجل التركيز في مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل على ملعب "رادس" في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك عرضًا رسميًا وصل إلى النادي من العين الإماراتي بطلب ضم أليو ديانج خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف أن محمود الخطيب رئيس النادي غلق ملف صفقات الفريق الأول وعروض الاحتراف بشكل نهائي لحين الانتهاء من مواجهة الترجي في دوري الأبطال.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخطار مسؤولي العين في العلاقات المميزة التي تجمع الناديين برفض مناقشة أي عرض خلال الفترة الحالية بهدف زيادة الاستقرار داخل الفريق قبل موقعة الترجي.

وأتم قائلا إن محمود الخطيب طالب كل الإدارات المعنية في النادي بغلق أي ملف يخص الفريق الأول في الوقت الحالي مهما كانت قيمة وأهمية العرض.

يُذكر أن بعثة الأهلي ستغادر إلى تونس عصر اليوم الثلاثاء للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادًا لمواجهة الترجي يوم السبت، قبل خوض لقاء الحسم في القاهرة يوم 26 يونيو الجاري.