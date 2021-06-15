صفقات مان سيتي | جوارديولا يقترب من حسم صفقة انجليزية

بات مانشستر سيتي الإنجليزي على مقربة من التعاقد مع سكوت كارسون حارس منتخب إنجلترا السابق، لكي يكون تدعيم جديد للفريق خلال الموسم القادم.

لعب الحارس الإنجليزي صاحب الـ35 عامًا، أخر موسمين رفقة مانشستر سيتي على سبيل الإعارة من ديربي كاونتي، لكن تم إنتهاء عقده مع ناديه وبات حرًا حاليًا، ويمكنه التوقيع لأي نادي.

وبحسب التقارير الوارد من إنجلترا، فإن كارسون سيكون الحارس الثالث لمانشستر سيتي في الموسم الجديد، خصوصًا لأقتراب رحيل الحارس جيمس ترافورد صاحب الـ18 عامًا، على سبيل الإعارة لكي يخوض تجربة جديدة.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، قد اثنى مؤخرًا على الدور الذي يلعبه كارسون داخل غرفة الملابس.

وقال بيب خلال تصريحات صحفية :”ربما لا يعرف الناس ذلك ، لكنه قائد حقيقي بالنسبة لنا، لديه الكثير من الخبرة، يجيد التعامل داخل غرفة الملابس، إنه شخص رائع ونحن سعداء بتواجده معنا”.

كارسون الذي بدأ مسيرته مع ليدز يونايتد، قبل أن ينضم إلى ليفربول، لكنه صنع أسمه في ويست بروميتش ثم مع ويجان أتلتيك.

وسيحصن مانشستر سيتي مرماه خلال الموسم الجديد بالإعتماد على الحارس البرازيلي إيدرسون، ويأتى خلف الأمريكي زاك ستيفن، ليكون البديل الثالث لهم هو الإنجليزي المخضرم كارسون.

ولم يشارك كارسون سوى في مباراة وحيدة أمام مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي وتلقى 3 أهداف.