يورو 2020.. استبدال دين هندرسون حارس إنجلترا بسبب الإصابة.. والاستعانة بآخر

قرر الاتحاد الإنجليزي استبعاد دين هندرسون حارس مرمى منتخب إنجلترا، من القائمة المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” بسبب الإصابة، على أن يحل بدلًا منه آرون رامسدل حارس شيفيلد يونايتد.

وبحسب بيان الاتحاد الإنجليزي الذي نشر صباح اليوم الثلاثاء، فإن الحارس آرون رامسدل سيدخل قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا بدلًا من دي هندرسون.

وقال بيان الاتحاد:” هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد، خرج من قائمة المنتخب الإنجليزي، بسبب إصابة في الورك، ستمنعه من خوض التدريبات خلال فترة البطولة”.

وتابع البيان :”أن المنتخب الإنجليزي يحق له استبعاد حارسه المصاب وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي تنص على استبدال حراس المرمى لأسباب طبية، في أي مرحلة من البطولة”.

وقالت تقارير صحفية، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على الحارس لاحقا أثبتت أنه لن يتمكن من المشاركة في التدريبات طوال فترة البطولة، لذلك فضل الجهاز الفني لفريق الأسود الثلاثة بقيادة جاريث ساوثجيت استبعاد حارس مانشستر يونايتد، واستدعاء حارس جديد.

وسيعود دين هندرسون إلى نادية الإنجليزي مانشستر يونايتد، كي يخضع لمزيد من الفحوصات، كذلك من أجل بدء الاستعدادات للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” الذي يعلن جدول مبارياته غدًا الأربعاء.

والجدير بالذكر أن، حارس شيفيلد كان ضمن القائمة الأولية لمنتخب إنجلترا استعدادًا للبطولة، والتي ضمت 33 لاعبًا، لكن تم استبعاده من قبل المدرب ساوثجيت قبل انطلاق البطولة.

ويستعد منتخب إنجلترا لملاقاة إسكتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من المجموعة على ملعب “ويمبلي”.