رسميًا.. الترجي يعلن حضور الجمهور في مباراة الأهلي بدوري الأبطال

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي موافقة السلطات التونسية، على حضور الجمهور خلال مباراة الفريق أمام الأهلي المصري، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يسافر إلى تونس عصر اليوم.

وكتب نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “رسمي.. السلطات التونسية توافق على حضور 5000 مشجع في مباراة الترجي والأهلي”.

وكانت إدارة الترجي طالبت بصفة رسميّة من السلطات بتونس السماح بحضور الجمهور، لتشجيع فريقها في أمجد البطولات القارية خاصة بعد أن تفاعلت رئاسة الحكومة إيجابيًا مع مختلف التظاهرات والتجمعات السياسية التي شهدتها الساحة مؤخرًا.

وطالبت إدارة الترجي بحضور ما يعادل ربع طاقة إستيعاب ملعب رادس، أي ما يقارب 12،500 متفرّج مع تعهّدها بتطبيق كلّ إجراءت البروتوكول الصحي من تباعد و فرض إرتداء الكمّامة لكلّ الحاضرين.