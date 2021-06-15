قائمة الأهلي لمباراة الترجي | استبعاد مروان محسن.. وانضمام بواليا ومعلول وديانج من تونس

شهدت قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي، استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمد هاني ومحمود متولي للإصابة.

وأعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق القائمة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يسافر إلى تونس عصر اليوم.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وصلاح محسن.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.