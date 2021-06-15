الامارات | الإمارات وفيتنام.. موعد المباراة وأهم المعلومات

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وفيتنام.. موعد المباراة وأهم المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الوطني مواجهة صعبة أمام فيتنام الليلة عند الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات على استاد الوصل في آخر مباريات المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. ويبحث المنتخبان عن الفوز، خاصة بالنسبة للأبيض، لضمان صدارة المجموعة والصعود المباشر للمرحلة الثالثة، بدل الدخول في حسابات أفضل الثواني.

ويحتل منتخب فيتنام صدارة المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة، مقابل 15 نقطة للأبيض، ما يعطي الأفضلية لفيتنام في اللعب بفرصتي الفوز أو التعادل، وينحاز تاريخ مواجهات المنتخبين لصالح الأبيض، حيث يتفوق في عدد مرات الفوز على فيتنام، مع الأخذ في الاعتبار التطور الكبير في أداء المنتخب الفيتنامي خلال الأعوام الأخيرة.

والتقى المنتخبان من قبل 7 مرات، بواقع (3 مرات في تصفيات كأس العالم، و3 في تصفيات كأس آسيا، ومرة في دورة الألعاب الآسيوية)، وخلال هذه المواجهات فاز المنتخب الوطني 4 مرات، وفيتنام مرتين، وحضر التعادل في مباراة واحدة. ومن تاريخ المواجهات خاصة في الإمارات نجد أن الأبيض واجه فيتنام مرتين وفاز بنفس النتيجة 5-0، آخرها في تصفيات أمم آسيا 2013، ما يعطي الأفضلية للمنتخب الوطني في المواجهة.



نتائج وتاريخ المواجهات

27 سبتمبر 2002 (الإمارات 0 – 0 فيتنام) دورة الألعاب الآسيوية

يوليو 2007 (فيتنام 2 – 0 الإمارات) تصفيات أمم آسيا

أكتوبر 2007 (فيتنام 0 – 1 الامارات) تصفيات كأس العالم

أكتوبر 2007 (الإمارات 5 – 0 فيتنام) تصفيات كأس العالم

فبراير 2013 (فيتنام 1 – 2 الامارات) تصفيات أمم آسيا

نوفمبر 2013 (الإمارات 5 – 0 فيتنام) تصفيات أمم آسيا

نوفمبر 2019 (فيتنام 1 – 0 الإمارات) تصفيات كأس العالم



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