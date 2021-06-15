الامارات | محمد صلاح يجتاح "تويتر".. ومغردون يهنئونه بعيد ميلاده الـ 29

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يجتاح "تويتر".. ومغردون يهنئونه بعيد ميلاده الـ 29 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح وسم، نجم ليفربول الإنجليزي، المصري #محمد_صلاح، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذبك بمناسبة عيد ميلاده الـ 29، والذي يصادف اليوم 15 يونيو.

وهنأ المغردون "فخر العرب"، بهذه المناسبة، متمنين له أطيب الأمنيات بدوام النجاح والصحة والتألق وتحقيق الانجازات وتحطيم كل الأرقام القياسية، فقال أحدهم: "عقبال 100 سنة يارب وبصحة وسعادة وتفضل مصدر فرحة وفخر للعرب جميعا".

وقال آخر: "كل عام وانت طيب يا ملك وعقبال مية وخمسين سنة بصحة وعافية وسعادة وفرحة.. وعقبال كمان عشر سنين كورة كلها تألق وابداع وامتاع وبطولات وانجازات فردية وجماعية مع ليفربول ثم مع الاهلي".

ووصف مغردون محمد صلاح بـ "محطم الأرقام القياسية"، فقال أحدهم: "كل سنة وانت طيب #محمد_صلاح.. محطم الأرقام القياسية، والسنه الجاية تكون حطمت كل الارقام وتكون هداف الدوري للمرة التالتة وربنا يسعدك يابو مكة".

كما ذكر مغردون بعض أهم الانجازات التي حققها صلاح وأبرز ألقابه، فقال أحدهم: "يُصادف اليوم ذكرى ميلاد لاعب كرة القدم المصري #محمد_صلاح.. يُعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018!".

وقال آخر: "اليوم عيد ميلاد #محمد_صلاح.. فليذكر التاريخ أنه حقق 202 هدف في 454 مباراة.. هذا كله حصاد الفرعون مع الأندية خلال مسيرته".

من جانبه هنأ نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، محمد صلاح بيوم ميلاده متمنيا له يوم ميلاد رائع، وواصفا إياه بـ "حاسِم، مُرعِب، رَهِيب، قَوِيَ، مُثابِر، عَنيد!".

وكذلك نشر النادي مقطع فيديو لأجمل أهدافه مع الليفر خلال 4 مواسم قضاها فى انفيلد منذ قدومه من روما فى 2017.

من جانبهم، شارك، أيضا، الكثير من المغردين مقاطع فيديو وصورا لأهم اللحظات في تاريخ محمد صلاح الكروية، واصفين إياه بـ "صانع اللحظات السعيدة".

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