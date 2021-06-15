شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يتسلح بجماهيره رسميًا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت السلطات التونسية، اليوم، على السماح بحضور الجماهير لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي في رادس، والذي سيجمع بين الترجي والأهلي المصري.

وتم السماح بحضور خمسة آلاف مشجع فقط نظرا للوضع الوبائي في تونس، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر رئاسة الحكومة التونسية بحضور ممثلي وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

وكانت إدارة الترجي قد أرسلت خطابًا لرئاسة الحكومة، وطلبت فيه السماح بحضور 12.500 متفرج بملعب رادس، لتشجيع فريق باب سويقة أمام الأهلي المصري يوم السبت المقبل.

وكان الترجي قد صعد إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، بينما تجاوز الأهلي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد مؤمن زكريا، نجم الأهلي المصري السابق، أن مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، صعبة للغاية بالنسبة للفريق الأحمر.

وقال مؤمن خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، إن الترجي في النسخة الحالية أفضل بكثير من النسخة الماضية بجانب امتلاكه لخط وسط أقوى بجانب قدراته الهجومية.

وتوقع نجم الأهلي السابق أن يعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على التشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الأخيرة خارج الديار.

وتابع: «إحساسي أن موسيماني سيلعب برامي ربيعة أمام قلبي الدفاع». وأشار إلى أن أجواء مباريات الأهلي والترجي دائماً ما تكون حافلة بالندية والإثارة موضحاً أنه عاش العديد من الذكريات في أجواء ملعب رادس وخاصة مع الحضور الجماهيري المكثف.

وأكد نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن حالته الصحية في الفترة الحالية جيدة ويخضع للعلاج بشكل منتظم أملاً في العلاج من مرضه الذي أبعده عن كرة القدم.