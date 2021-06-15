شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» تعايد محمد صلاح في عيد ميلاده الـ29: «الفرعون المصري» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصفحة الرسمية للفيفا عبر موقع التغريدات «تويتر» بيوم ميلاده «صلاح»، حيث ولد صلاح في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ونشرت الصفحة الرسمية صور للاعب «صلاح»، قائلين: «قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لديهم لوحة جدارية تزين تايمز سكوير (أهم ميادين العالم في مدينة نيويورك عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية).. قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول إن لهم تأثيرًا فلكيًا على ناديهم وبلدهم كما هو الحال».

وظهر اللاعب على أحد شواطئ الساحل الشمالي، منذ أيام، مع عدد من اللاعبين مثل رامي صبري، لاعب كرة القدم في نادي إنبي، وزوجته الإعلامية شيماء صابر وكانت بصحبتهما الفنانة ديانا هشام، وعلّقت «صابر» على الصورة، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «انظروا من هنا.. فخر العرب».

وتابعت: «أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض»، وكان «صلاح» نشر صورة، منذ يوم، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» له على أحد الشواطئ المصرية، دون ذكر موقعه تحديدًا، واكتفى بوضع علامة القلب ووسم علم مصر.

يذكر أن «صلاح» يقضي عطلته في مصر بعد نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم وصيفا للهدافين برصيد 22 هدفا.

وتلك الجدارية التي أشارت «الفيفا» إليها، هي «جرافيتى» للاعب محمد صلاح، على أحد مبانى ميدان «تايمز سكوير» الواقع بأهم ميادين العالم، في مدينة نيويورك، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا للتألق والنجاح المستمر الذي يحقق اللاعب في ميدان كرة القدم.

ويرتدى اللاعب في الجدارية الضخمة، قميص المنتخب المصرى لكرة القدم، وتزين الألوان رأس ولحية محمد صلاح بمشاهد مختلفة لاحتفال محمد صلاح بالأهداف التي أحرزها ولحظات تألقه.

وقام برسم جدارية محمد صلاح، أحد معجبيه الأمريكيين، العام الماضى، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى استضافتها روسيا في صيف 2018، تقديرًا منه للنجاح الكبير الذي حققه «صلاح» في الدورى الإنجليزى، وحصوله على لقب أفضل لاعب، وهداف الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.