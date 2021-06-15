شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ضد ألمانيا.. معركة الـ 5 نجوم بين أبطال كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ستفتتح فرنسا، بطلة العالم، مشوارها في بطولة أوروبا 2020 أمام ألمانيا في ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء. المسابقة هي البطولة الأخيرة يواخيم لوف المسؤول عن منتخب المانشافت، بعد إعلان تولي مساعده السابق هانز فليك مقاليد المنتخب بعد يورو 2020.

وتلعب فرنسا وألمانيا في المجموعة السادسة الصعبة، والتي تسمى أيضًا "مجموعة الموت"، وستواجه منافسة شديدة من البرتغال والمجر حاملة اللقب. بالنظر إلى أن المنتخبين الأولين فقط سيتأهلان إلى الأدوار الإقصائية، ستبحث كل من فرنسا وألمانيا عن بدء حملتيهما بالفوز.

ولم تهزم فرنسا في مبارياتها الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، بينما تكبدت ألمانيا هزيمة مفاجئة أمام مقدونيا الشمالية في أبريل الماضي. في اللقاء الأخير بين المنتخبين، قائد أنطوان جريزمان فرنسا ببقوز عبلى ألمانيا 2-1.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 لاعبين من المنتخبين قبل انطلاق هذه الموقعة..

5 - نجولو كانتي (فرنسا)

بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، تم اختيار لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي للإشادة من قبل الكثيرين، بما في ذلك مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر. قال الرجل البالغ من العمر 71 عامًا:

"إنه لاعب استثنائي فهو يفوز بالكرات الحاسمة دون أن يرتكب أي خطأ. لكنه الآن قادر على الركض بالكرة والقيام تمريرة جيدة في الثلث الأخير. لهذا أنا متأكد من أنه أفضل لاعب خط وسط في أوروبا في الوقت الحالي".

يخوض اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق 53٪ من تدخلاته واستعاد الكرة 194 مرة في 30 مباراة.

إذا كرر كانتي مستواه مع فرنسا، فقد تكون ألمانيا في ليلة صعبة. في الفترة التي سبقت المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا 2020 ، كشف ديدييه ديشان أن كانتي سيكون أول لاعب في قائمة منتخب فرنسا.

4- مانويل نوير (ألمانيا)

يجب أن يكون مانويل نوير في أفضل حالاته لقيادة ألمانيا إلى فوزها الأول على فرنسا منذ كأس العالم 2014 في البرازيل.

في حين يعتقد تيمو فيرنر أن نوير هو أفضل حارس في العالم ويمكن أن يساعد ألمانيا في التغلب على بطل العالم. وقال مهاجم تشيلسي في هذا الصدد:

"إنه مثير وكان أفضل حارس مرمى لسنوات. بالنسبة لي، إنه الأفضل في العالم. في التدريبات، إذا لم تضع الكرة في الزاوية، فلن تدخل. لديه إمكانيات رائعة وهو حارس مرمى من الدرجة الأولى".

لقد مرت 12 عامًا منذ أن ظهر نوير لأول مرة دوليًا مع ألمانيا. منذ ذلك الحين، فاز لاعب بايرن ميونيخ بالعديد من الجوائز، بما في ذلك القفاز الذهبي 2014 وأفضل حارس مرمى من الفيفا في 2020.

بالنظر إلى أنه يبلغ من العمر 35 عامًا، فمن المُحتمل أن يظهر نوير للمرة الأخيرة في بطولات أمم أوروبا بقميص المانشافت.

3- بول بوجبا (فرنسا)

في الفترة التي سبقت مشوارها في بطولة أوروبا 2020، فازت فرنسا على بلغاريا 3-0، حيث لعب بول بوجبا دورًا رئيسيًا، وفاز بكل مراوغاته، وخلق فرصة واحدة واستعاد 7 كرات.

في مشاركته السابقة في بطولة أوروبا، لعب لاعب خط الوسط الفرنسي كل المباريات، وسجل هدفًا في مرمى آيسلندا في ربع النهائي وقدم تمريرة حاسمة ضد ألمانيا في نصف النهائي.

نظرًا لأن ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية مُعجب كبير بلاعب مانشستر يونايتد، فمن المُرجح أن يُمنح بوجبا الضوء الأخضر لإطلاق العنان لإبداعه وممارسة هيمنته في خط الوسط.

يتمتع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا بشراكة هائلة مع كانتي، ولم تخسر فرنسا لمدة 11 مباراة بوجود الثنائي بوجبا وكانتي. لذلك يمكن أن يتكرر الأمر نفسه أمام ألمانيا في موقعة الثلاثاء.

2- كاي هافرتز (ألمانيا)

وفقا للتقارير، من المتوقع أن يبدأ كاي هافرتز ضد فرنسا بدلًا من ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ. وأحرز مهاجم تشيلسي هدف الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي قبل أسبوعين فقط وصنع تمريرات حاسمة عندما فازت ألمانيا على لاتفيا 7-1 الأسبوع الماضي.

في آخر خمس مباريات له مع منتخب بلاده، سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هدفين وأربع تمريرات حاسمة. بالنظر إلى المستوى الرائع الذي قدمه هافرتز للمنتخب، ستحتاج فرنسا إلى توخي الحذر من نجم البلوز.

يعتقد لاعب خط وسط ليفربول السابق واللاعب الألماني الدولي ديتمار هامان أن هافرتز يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا لبلاده في يورو 2020. وقال في هذا الصدد:

"إنه ممر رائع للكرة، يتخذ قرارات جيدة، وبالتأكيد سيكون اللاعب الأساسي لألمانيا في هذه البطولة وفي البطولتين أو الثلاث المقبلة".

1- كريم بنزيما (فرنسا)

بعد تعرضه لإصابة في الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يكون كريم بنزيما لائقًا ويمكن أن يبدأ مع المنتخب الفرنسي في مباراته الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020 أمام ألمانيا.

بعد عودته إلى المنتخب الديوك الفرنسية للمرة الأولى منذ عام 2015، تم اختيار نجم ريال مدريد في التشكيلة الأساسية لديدييه ديشامب في آخر مباراتين.

وتألق بنزيما هذا الموسم بقميص ريال مدريد، حيث سجل 30 هدفًا في 46 مباراة مع الفريق الملكي. لذا فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيكون حريصًا على تكرار مستواه القوي مع منتخب بلاده.