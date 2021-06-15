شكرا لقرائتكم خبر عن المجر ضد البرتغال: مهمة شبه مستحيلة لأصحاب الأرض ضد حامل اللقب. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست مساء اليوم، الثلاثاء، أولى مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» عندما يستقبل منتخب المجر منتخب البرتغال.

تاريخ المواجهات:

13 مواجهة سابقة بين المنتخبين، لم يعرف خلالها منتخب المجر طعم الفوز، فتلقى الهزيمة في 9 مباريات وتعادل في 4.

اخر المواجهات التي جمعت بين المنتخبين كانت في تصفيات كأس العالم 2018، ووقتها فاز المنتخب البرتغالي ذهابًا وإيابًا بنتيجة إجمالية 4-0 (3-0 في البرتغال و1-0 في المجر).

المنتخبان تواجها في النسخة الماضية من اليورو (2016)، وتعادلا في مرحلة المجموعات بنتيجة 3-3، وهي نتيجة التعادل الوحيدة بين أخر 7 مواجهات رسمية بين المنتخبين (6 انتصارات للبرتغال).

مفاتيح اللعب:

يفتقد رجال المدرب الايطالي ماركو روسي لنجم المنتخب الأول، دومينيك سوبوسلاي، حيث يغيب الجناح المهاجم عن هذه البطولة بداعي الإصابة، لكن الفريق المجري سيعول على ثنائي آر بي لايبزيج، الحارس بيتر جولاشي والمدافع ويلي أوربان، كذلك الجناح المهاجم رولاند سالاي، لاعب نادي فرايبورج الألماني.

في الجهة الأخرى، يمتلك المدرب فيرناندو سانتوس العديد من العناصر المميزة في صفوف حامل لقب اليورو، وبقيادة الهداف كريستيانو رونالدو، ومعه سيكون صانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، وبطل البريميرليج مع مانشستر سيتي، المدافع روبن دياز، وجناح ليفربول، ديوجو جوتا.

هل تعلم أن:

- منتخب المجر يشارك في نسختين متتاليتين من اليورو (2016 و2020) للمرة الأولى على الإطلاق.

- في سلسلة اللا هزيمة ضد منتخب المجر، سجل منتخب البرتغال في المباريات ال13 السابقة 30 هدفًا ولم يستقبل سوى 10 أهداف.

- فقط كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد المشارك في اليورو الحالي والذي كان سجل في النسخة الماضية في مباراة منتخب البرتغال ضد المجر في التعادل 3-3، بقية العناصر التي سجلت (ناني من البرتغال وبالاج دجودجاك ‏وزولتان جيرا من المجر) خارج قوائم المنتخبين.

- في زيارته للمجر، المنتخب البرتغالي حقق الفوز في جميع المباريات (1998، 2010 و2017)، لكنه سيلعب اليوم لأول مرة على ملعب بوشكاش أرينا.