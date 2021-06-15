شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ضد ألمانيا: أول صدام من العيار الثقيل في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية مساء اليوم، الثلاثاء، ثاني مباريات المجموعة السادسة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عندما يواجه منتخب فرنسا منتخب ألمانيا في صدام يجمع بين أخر بطلين لكأس العالم.

تاريخ المواجهات:

نحن نتحدث هنا عن اثنين من أنجح منتخبات كرة القدم في التاريخ، منتخب فرنسا حامل لقب مونديال 2018 ووصيف بطل اليورو في 2016، والمتوج بلقب المسابقة من قبل في مناسبتين، ضد منتخب ألمانيا بطل العالم في 4 مناسبات، وحامل لقب اليورو في 3 مناسبات (الأنجح مناصفة مع منتخب إسبانيا).

30 مواجهة سابقة جمعت بينهما، فاز المنتخب الفرنسي في 14، وتعادلا في 7، في حين فاز المنتخب الألماني في 9 مباريات.

ومع كل هذا التاريخ العريق بين المنتخبين، ستكون مباراة اليوم هي ثاني مواجهة فقط بينهما في كأس الأمم الأوروبية، بعد ان تواجها في دور ال8 للنسخة السابقة (2016) ويومها حقق المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة 2-0.

منذ فوزه في الدور ربع نهائي لمونديال 2014 بنتيجة 1-0، لم يحقق منتخب ألمانيا الفوز على منتخب فرنسا في أخر 5 مواجهات بين المنتخبين (تعادلا في 2 وخسر في 3)، مع خسارته في أخر مواجهة رسمية بينهما بالسقوط بنتيجة 2-1 في باريس خلال مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018/2019.

مفاتيح اللعب:

يدخل المدرب ديديه ديشامب هذه النسخة من اليورو بكتيبة مدججة بالنجوم، تجعل المنتخب الفرنسي أبرز المرشحين للقب، بتواجد ثنائي الوسط، بول بوجبا ونجولو كانتي، بجانب النجوم الشباب كينجسلي كومان وكيليان مبابي، مع عودة المهاجم المخضرم كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك، بجانب مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان.

في الجهة الأخرى سيخوض المدرب يواكيم لوف رحلته الدولية الأخيرة مع منتخب الماكينات خلال هذه النسخة، وقد اختار قائمة تشهد مزيج من الشباب والخبرة.

توني كروس وإيلكاي جوندوجان وتوماس مولر والمدافع ماتس هاميلز والحارس مانويل نوير هم عناصر اساسية ثابتة خلال فترة نجاح المنتخب الألماني في بداية العقد الماضي، وسيساهم معهم لاعبين مثل جوشوا كيميتش وسيرجي جنابري وليروي ساني، بجانب ثلاثي تشيلسي المتوج بلقب دوري الأبطال، روديجر وهافيرتز وتيمو فيرنر.

هل تعلم أن:

- انطوان جريزمان كان بطل المباراة في اخر انتصارين لمنتخب فرنسا ضد منتخب ألمانيا. مهاجم برشلونة سجل الهدفين في الفوز 2-0 خلال الدور ربع نهائي ليورو 2016، وسجل الهدفين في الفوز 2-1 خلال مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأرووبية 18/19. في كل مبارة تمكن من تسجيل ركلة جزاء.

- المنتخب الفرنسي فاز في 4 مباريات فقط عندما يحل ضيفًا على المنتخب الألماني (تعادل 4 وخسر 5).

- هذه هي أول مواجهة على الإطلاق بين المنتخبين في مرحلة المجموعات لمسابقة دولية كبرى (مونديال/يورو).

- يواكيم لوف خسر 50% من المباريات التي خاضها كمدرب للمنتخب الألماني ضد المنتخب الفرنسي (لعب 8: خسر 4، تعادل 2 وفاز 2).