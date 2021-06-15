شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. 5 حقائق مهمة عليك معرفتها قبل مواجهة البرتغال والمجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تشهد بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 بعضًا من أكبر المباريات في مراحل المجموعات يوم الثلاثاء، حيث تبدأ البرتغال مشوارها بمباراة أمام منتخب المجر على ملعب فيرينك بوشكاش يوم الثلاثاء. الفريقان يجدان نفسيهما في مجموعة الموت في يورو 2020 وسيحتاجان للفوز بهذه المباراة.

المجر هي أضعف المنتخبات على الورق في المجموعة السادسة لكنها قادرة تمامًا على تحقيق مفاجأة في يومها. يمتلك المجريون لاعبين جيدين في صفوفهم لكنهم سيحتاجون إلى معجزة للتغلب على منتخبات قوية أمثال البرتغال وفرنسا وألمانيا وتأهلهم.

من ناحية أخرى، تعد البرتغال واحدة من المُرشحين للفوز ببطولة أوروبا 2020 وقد جمعت منتخبًا مرصعًا بالنجوم هذا العام. يمكن للاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز الفوز بمفردهم في المباريات في يومهم وسيكونون عازمين على الدفاع عن لقبهم في بطولة أوروبا هذا الصيف.

البرتغال ضد المجر وجهًا لوجه:

تتمتع البرتغال بسجل ممتاز كما هو متوقع ضد المجر، حيث فازت بـ 9 مباريات من إجمالي 13 مباراة لعبت بين المنتخبين. لم تهزم المجر أبدًا البرتغال في مباراة رسمية وسيتعين عليها أن تلعب مباراة إعجازية لتحقيق الفوز هذه المرة.

جرت المباراة السابقة بين المنتخبين في عام 2017 وانتهت بفوز ضعيف 1-0 للبرتغال. سجل أندريه سيلفا هدف الفوز في ذلك اليوم وسيرغب في تسجيل الأهداف مرة أخرى في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:



فشلت البرتغال بشكل صادم في الفوز بالمباراة الافتتاحية في آخر خمس بطولات دولية كبرى لها وستريد إنهاء سلسلة غير مرغوب فيها بالتأكيد ضد المجر هذا الثلاثاء. وتعادل البرتغالي 1-1 أمام أيسلندا في يورو 2016 واستمر في تعادل مثير 3-3 مع إسبانيا في كأس العالم 2018.

بصرف النظر عن دوري الأمم، كان فوز البرتغال الرائع في بطولة أوروبا 2016 هو أول لقب لها في بطولة دولية كبرى. فاز المنتخب المُلقب بـ "أوس نافيجادوريس" على فرنسا بفوز ضئيل في النهائي في 2016 وسيتعين عليه مواجهة فرنسا مرة أخرى في دور المجموعات هذا الشهر.

سجل كريستيانو رونالدو هدفه الدولي الـ 104 في فوز البرتغال على الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي ويمكن أن يُحطم الرقم القياسي المُسجل باسم علي دائي هذا الشهر. سجل المهاجم الإيراني 109 أهداف لصالح منتخب بلاده، بينما يبتعد رونالدو الآن بستة أهادف فقط عن الأسطوري الإيراني.

وسيحتاج المجريين إلى معجزة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في يورو 2020، حيث تتمتع البرتغال بسجل ممتاز في بطولة اليورو وقد هُزمت في مناسبة واحدة فقط في آخر 22 مباراة. وهم بالطبع أحد أهم المرشحين للفوز بالبطولة ويملكون اليد العليا في هذه النسخة.