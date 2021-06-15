شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يواصل التأهيل على هامش تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وأدى «هاني» جلسة في «الجيم» ثم قام بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من إصابته في العضلة الأمامية.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة خلال المران الأخير للفريق في القاهرة الذي أقيم صباح اليوم قبل ساعات من السفر إلى تونس لمواجهة الترجي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي مساء السبت المقبل على استاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.