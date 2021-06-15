شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السابق: تصريحي عن التقارير الأمنية بشأن الاهلي غير موفق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق انه لا اعترف بالمؤامرات وأي مؤسسة رياضية لابد أن تدار بنظام مؤسسي.

وعن سرقة صفحته مؤخرا قال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية: «قدمت بلاغا رسميا ضد من اخترق صفحتي على الفيسبوك، وما تم نشره على صفحتي الخاصة بعد سرقتها كلام لا يرتق لمستوى النقاش من الأساس ولا يعبر عن الحقيقة».

واشار: تصريحاتي عن التقارير الأمنية المقصود بها بعض التصرفات من الجماهير وربما يكون التعبير غير موفق».

واتم: «الزمالك فاز بالدوري والكأس في نفس وقت تصريحاتي عن التقارير الأمنية».