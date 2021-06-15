شكرا لقرائتكم خبر عن 41 إصابة كورونا بين منتخبات كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اكتشاف 41 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبين وأعضاء ببعثات المنتخبات والعاملين بشكل مباشر في بطولة كوبا أمريكا. وتحتضن البرازيل البطولة القارية بين 13 يونيو و10 يوليوز المقبل. وحتى الآن، تم اكتشاف الحالات المصابة داخل بعثات منتخبات فنزويلا وكولومبيا وبوليفيا، وبيرو.

ووفقا للوزارة، من بين الحالات الـ41، هناك 31 بين لاعبين وأعضاء بالمنتخبات، بينما الحالات العشر الأخرى بين العاملين في البطولة، وتم عزلهم جميعا داخل أحد الفنادق بالعاصمة البرازيلية.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل حول الحالات الجديدة المؤكدة، ولكن تم الكشف عن إصابة 12 عضوا من بعثة المنتخب الفنزويلي، من بينهم 8 لاعبين، وذلك بمجرد وصولهم إلى برازيليا. كما أضاف بيان الوزارة أنه تم إجراء ألفين و927 مسحة طبية حتى الآن، من بينها أكثر من اختبار لنفس الأشخاص في بعض الحالات.

وتعد البرازيل أحد أكثر الدول تضررا من تفشي جائحة كورونا، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 488 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى 17.4 مليون إصابة مؤكدة.