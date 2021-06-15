مباراة البرتغال والمجر يورو 2020.. المواعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدأ منتخب البرتغال، حامل لقب كأس أمم أوروبا، حملة الدفاع عن لقبه، الثلاثاء، ضد المجر، على أرض الأخير، ضمن المجموعة السادسة للبطولة.



المباراة يستضيفها ملعب بوشكاش آرينا في بودابست، أحد الملاعب الـ11 المستضيفة لبطولة "يورو 2020".

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم معهما ألمانيا وفرنسا اللذين يلتقيان بملعب أليانز أرينا في وقت لاحق الثلاثاء.

ويتسع ملعب مباراة البرتغال والمجر يورو 2020، وهو ملعب بودابست أرينا، إلى 62 ألف متفرج و215 شخصاً.

وتم تأسيس الملعب في عام 2019، ويستضيف 3 مباريات في دور المجموعات من بطولة يورو 2020، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ16.

المباراة تحمل العديد من الأهداف للدون البرتغالي الذي يستهدف أن يكسرها ويصل إليها لإضفاء المزيد من الأسطورية على مشواره مع لعبة كرة القدم.

رونالدو لعب 175 لقاء دولي سجل فيها 104 أهداف، وصنع 40، وحقق في مسيرته مع البرتغال لقبين، هما يورو 2016 ثم النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية في 2019.

هداف البرتغال التاريخي صاحب 104 أهداف دولية، بفارق 5 أهداف خلف نجم إيران المعتزل علي دائي، ويستهدف خلال اليورو الحالي معادلة أو كسر هذا الرقم.

رونالدو سيكون اللاعب الوحيد الذي يشارك في 5 نسخ من بطولة كأس أمم أوروبا، بمجرد ظهوره في مباراة المجر.

وهناك رقم كسره سهل لرونالدو وهو الانفراد بلقب الهداف التاريخي لليورو الذي يتقاسمه برصيد 9 أهداف مع الفرنسي ميشيل بلاتيني.

شاركت البرتغال في كأس أمم أوروبا 7 مرات، سجلت فيها 49 هدفاً واستقبلت 31، محققة 18 فوزا و9 تعادلات وتلقت 8 هزائم.

وشاركت البرتغال لأول مرة في اليورو عام 1984، لكنها خرجت ضد فرنسا المنظم، بينما كانت مشاركتها الأخيرة في فرنسا أيضاً عام 2016 لتنجح في تحقيق اللقب.

ولم تخرج البرتغال في تاريخها باليورو من الدور الأول، حيث كانت أسوأ نتيجة لها ربع النهائي الذي ودعت منه عامي 1996 و2008.

مدرب البرتغال هو فيرناندو سانتوس، بينما القائد هو رونالدو، وهو أيضاً الأكثر ظهوراً في البطولة بـ21 مباراة.