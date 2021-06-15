شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يؤكد جاهزيته لقيادة الأهلي أمام الترجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي كاملاً والذي أقيم صباح الثلاثاء، على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مشاركة أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تونس عصر الثلاثاء على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الترجي في المباراة التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.