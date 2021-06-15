شكرا لقرائتكم خبر عن كانتي التقط صوراً مع المشجعين بعد حادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى الإسباني سيسك فابريجاس لاعب موناكو حالياً على زميله السابق في تشيلسي الفرنسي نجولو كانتي، وقال: "كان لدينا اجتماع قبل نصف نهائي كأس الرابطة أمام أرسنال في 2018، وتأخر كانتي في الحضور، وتسائل الجميع أين نجولو؟ فهو دائماً دقيق في المواعيد".

وتابع: "في نهاية المطاف وصل كانتي وصفقنا له وسأل روديجر ماذا يحدث؟ أخبرنا كانتي عن تعرضه لحادث سير وأن الشاحنة حطمت سيارته الميني، بعض الناس لم يصدقوا أنه فعلاً كانتي وأرادوا التقاط صور معه فابتسم ليرضيهم، الجميع يعرف كم هو رائع كإنسان".

وكان النجم الفرنسي تحدث عن سيارته المتواضعة، وقال: "اشتريتها عندما كنت في ليستر سيتي وكانت جيدة لتعلم القيادة على اليسار، لست من محبي السيارات لكن الميني مناسبة وما زلت محتفظاً بها".