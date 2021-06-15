شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتغنى بمحمد صلاح في عيد ميلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

احتفى نادي ليفربول بعيد ميلاد نجمه وهدافه المصري محمد صلاح، والذي يصادف اليوم الثلاثاء 15 من شهر يونيو، حيث بلغ اللاعب من العمر 29 عاماً.

وقال النادي في حسابه على تويتر «حاسِم، مُرعِب، رَهِيب، قَوِي، مُثابِر، عَنيد».

وأضاف النادي:«تهانينا للملك المصري محمد صلاح الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ29».

ويتواجد صلاح في مصر حالياً حيث يقضي إجازته السنوية مع أسرته.

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي مع ليفربول متصدراً هدافي الدوري الإنجليزي بالمناصفة مع هاري كين برصيد 22 هدفاً.