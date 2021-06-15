شكرا لقرائتكم خبر عن رامسديل بديلاً لهندرسون بتشكيلة إنجلترا وساوثجيت يحذر لاعبيه من "التعالي" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قرر منتخب إنجلترا الثلاثاء استدعاء آرون رامسديل حارس شيفيلد يونايتد للتشكيلة ليحل محل المصاب دين هندرسون في بطولة أوروبا لكرة القدم.

واضطر هندرسون للانسحاب بسبب مشكلة بالفخذ قيدت مشاركاته في التدريبات، وعاد لناديه مانشستر يونايتد للعلاج.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) يسمح للفرق باستبدال حراس المرمى لأسباب طبية.

وكان رامسديل ضمن التشكيلة الأولية للمدرب جاريث ساوثجيت قبل البطولة.

واستهلت انجلترا مشوارها بالفوز 1-0 على كرواتيا في المجموعة الرابعة، وستواجه اسكتلندا في استاد ويمبلي يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن لاعبيه لا يجب أن يشعروا "بالتعالي في كرة القدم"، ويمكنهم الارتياح إزاء لعب كرات طويلة خارج الدفاع إذا كان المنافس يضغط بقوة في بطولة أوروبا.

وشهدت مباراة إنجلترا وكرواتيا يوم الأحد خلافاً بين المدافع جون ستونز والحارس جوردان بيكفورد، حيث أراد ستونز بناء اللعب من الخلف، بينما فضل بيكفورد إرسال كرات طويلة إلى المهاجم هاري كين.

وأوضح ساوثجيت: "أعتقد أنهم يقررون ما يمكن فعله، ونمنحهم أساليب محتملة تتوقف على كيفية ضغط المنافس".

وأضاف: "خلال فترة من اللعب كنا نرسل الكرات الطويلة، وتحدثنا عن ذلك بين الشوطين ولم نرغب في تكرار ذلك كل مرة، لكنها تكون مناسبة في بعض اللحظات ولدينا المهاجم (كين) في الأمام لالتقاط الكرة".

وتابع القول: "لا يجب أن نتعالى في كرة القدم، ومن الرائع لعب الكرة من الخلف لتصل إلى وسط الملعب مع التحكم بها، لكن هذا فعال مثل نقل الكرة إلى رأس الحربة والتحكم بها ليرتكز اللعب أكثر في الأمام".