سيرينو يقترب من الأهلي بعد تحرك صن داونز نحو أمير سعيود

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا يسعى للتعاقد مع الجزائري أمير سعيود لاعب الوسط لفريق شباب بلوزداد الجزائري والأهلى السابق.

وأفاد موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، بأن فريق ماميلودي صنداونز وضع أنظاره في اتجاه لاعب خط الوسط الجزائري المهاجم أمير سعيود بينما يسعون لتمهيد الطريق لرحيل جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي.

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن نادي صن داونز مهتم منذ فترة طويلة بالنجم أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري، لاسيما بعدما سجل سيعود فى مواجهتيّ صن دوانز وشباب بلوزداد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن سعيود أفضل هداف في دوري أبطال إفريقيا هذا العام برصيد 8 أهداف على الرغم من أن ناديه خرج منذ ذلك الحين من ربع النهائي على يد الترجي.

ورصد الموقع أبرز أرقام سعيود، حيث شارك في 29 مباراة هذا الموسم ، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 9 أخرى، مما يعني أن متوسط مشاركته في هدف في كل مباراة يلعبها.

وأكد التقرير أن صن دوانز بدأ بالفعل عملية التعاقد مع النجم الجزائري، الذي سيصبح حراً في نهاية شهر يونيو الجاري، لاسيما بعد ما كشف اللاعب نفسه عن استعداده للانضمام إلى دوري جنوب أفريقيا في حالة تقديم عرض.

ولفت الموقع إلى أن المدير الفني لفريق صن داونز أوصى بأنه إذا أراد سيرينو الانتقال إلى الأهلي المصري فيجب إحضار أي بديل مثمر.