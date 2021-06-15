أفشة يزين قائمة الأهلي المتوجهة إلى تونس لملاقاة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي، بينما يقام لقاء الإياب يوم 26 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وضمت البعثة 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، محمود كهربا.

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف، والتر بواليا.

ويغيب عن البعثة كل من مروان محسن لأسباب فنية بجانب محمود متولي ومحمد هاني للإصابة.