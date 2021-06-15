الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر الأهلي لحسم صفقة كريم فؤاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أخطر كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى إنبي، إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي دون غيره.

ودخل النادي الأهلي على خط المفاوضات مع نادي النجوم من أجل التعاقد مع اللاعب لتدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة.

علم الخليج 365 أبلغ إدارة النجوم بأن النادي الأهلي هو رغبته الوحيدة.

وشهدت الفترة الماضية ناد آخر على خط المفاوضات، لكن رغبة اللاعب حسمت الأمور.

وكان كريم فؤاد محل اهتمام من جانب نادي بنفكسا بحسب تصريحات من مسؤولي نادي النجوم لكن وبحسب المصدر فإن هذا الاهتمام لم يصل إلى الإطار الرسمي.

وجرت اتصالات ودية خلال الساعات الماضية بين أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم طلب خلالها الأخير الحصول على 15 مليون جنيه للتخلي عن اللاعب.

وعرض مسؤولو الأهلي على إدارة النجوم مبلغا أقل لحسم صفقة كريم فؤاد، مع وجود امتيازات أخرى من بينها عدد المشاركات والانضمام للمنتخب الوطني.

ويتبقى حسم الاتفاق بين إدارة الأهلي والنجوم على القيمة الكاملة للصفقة ونظام القسط، حيث يتبقى رتوش أخيرة.