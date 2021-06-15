تقارير: مباراة الترجي والأهلي بحضور جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا ستقام بحضور جماهيري على ملعب "رادس".

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ووفقا لإذاعة "موازييك إف إم" التونسية، فإن السلطات وافقت على مطلب إدارة الترجي وجماهير النادي لحضور مباراة الأهلي.

وأضافت أنه تمت المصادقة على تمكين الجماهير من 5 آلاف مقعد.

وكان مجلس إدارة الترجي عقد اجتماعا مع الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء لمناقشة إمكانية حضور الجماهير مباراة الأهلي في ظل جائحة كورونا.

يُذكر أن بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي ستتوجه إلى تونس عصر اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض موقعة الترجي.