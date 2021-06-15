منتخب إنجلترا يستبعد دين هندرسون ويستدعي بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن منتخب إنجلترا رسميا استبعاد دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بسبب الإصابة.

وقام المنتخب الإنجليزي باستدعاء حارس شيفيلد آرون رامسديل بدلا من دين هندرسون في قائمة يورو 2020 بعدما تعرض الأخير لإصابة في أعلى الفخذ، ستمنعه من الاستمرار في البطولة.

وبموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يُسمح للمنتخبات باستبدال حراس المرمى لأسباب طبية في أي مرحلة.

وبالتالي سيعود حارس مرمى مانشستر يونايتد إلى ناديه لتلقي مزيد من الفحوصات وإعادة التأهيل قبل انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

وكان رامسديل قد شارك مع منتخب الشباب تحت 21 عاما في بطولة أوروبا للشباب التي أقيمت في سلوفينيا في مارس الماضي.

ولم يسبق لرامسديل (23 عاما) المشاركة مع المنتخب الأول، لكنه سينضم إلى جوردان بيكفورد وسام جونستون في قائمة حراس مرمى الفريق خلال الفترة المتبقية من البطولة الأوروبية، التي افتتحت في 11 يونيو الجاري وتختتم في 11 يوليو المقبل.