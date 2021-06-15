تقارير مغربية: مفاوضات الزمالك مع الكرتي "غير صحيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفت تقارير مغربية، ارتباط الزمالك بضم وليد الكرتي لاعب وسط فريق الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب المغربية"، فإن ما تم تداوله بشأن ارتباط الكرتي بالانتقال إلى صفوف الفريق المصري غير صحيح.

وقالت الصحيفة -بحسب مصادر من داخل الوداد-: "لا تفاوض بين الطرفين في هذا الموضوع، ما تم الترويج له غير صحيح بالمرة خاصة وأن المفاوضات ربطت أيضا يحيى جبران".

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