عصام الشوالي يتحدث عن "القاضية ممكن".. ورحيل ساسي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث المعلق التونسي عصام الشوالي عن مقولة "القاضية ممكن" الشهيرة أثناء تعليقه على هدف الفوز التاريخي للأهلي في شباك الزمالك بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي 2019/2020.

وقال الشوالي، في تصريحات هاتفية عبر قناة "النهار": "القاضية ممكن كانت عفوية ووليدة اللحظة ولم أكتشف صداها إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت ضمن المقولات التي ستبقى في التاريخ وأعتز بها".

وأضاف: "لا يغضبني أي رد فعل من الجماهير، كان من الممكن أن تأتي تلك الكرة للزمالك في هدف محمود عبدالرازق شيكابالا، لم أقصد بها أي شيء وخرجت هكذا على الهواء من عند الله".

وتابع: "عملت لمدة 20 عاما كمعلق وأحترم جمهوري، أعلق على الـ90 دقيقة من خلال رؤية فنية، ولم أفكر طوال تعليقي على مباريات الأهلي في الانحياز له لامتلاكه قطاع عريض من الجماهير مقارنة بمنافسيه العرب".

وأكد الشوالي: "ذكرياتي مع الأهلي مليئة بالأفراح وتحقيق الفوز في الكثير من المناسبات بدءً من كأس العالم للأندية في 2006".

وانتقل المعلق التونسي للحديث عن موقعة الترجي والأهلي يوم السبت المقبل على ملعب "رادس" في ذهاب نصف نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشوالي: "لقاء الترجي والأهلي هو كلاسيكو الكرة الإفريقية، الفريقان يمتلكان ثقافة الفوز بالبطولة، أرى أن المباراة ستكون متكافئة فنيا ووحظوظهما متساوية في التأهل إلى النهائي أمام الوداد المرشح بقوة للتأهل".

وأضاف: "مباراة الأهلي والترجي هي أكبر مباريات البطولات الإفريقية والأكثر تكرارا في المسابقة".

وعن اقتراب رحيل مواطنه التونسي فرجاني ساسي عن نادي الزمالك، أوضح الشوالي: "حزن جمهور الزمالك على رحيل فرجاني ساسي أكبر دليل على حبهم لهم، اللاعب يجب أن يفكر في مستقبله وهذه هي كرة القدم".

وأتم عصام الشوالي قائلا: "الزمالك كيان كبير لا يقف على أي لاعب، وأتمنى ألا يقسو الجمهور على ساسي".