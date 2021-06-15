وليد يشارك في مران الأهلي.. وانتظام الدوليين قبل لقاء الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، قبل السفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس اليوم على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي، بينما يقام الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.

وشهدت التدريبات، انتظام وليد سليمان، لاعب الفريق، بعد خضوعه لفحص طبي أكد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في القدم.

واشتمل مران الأهلي على جانب بدني وتدريبات الكرة، بمشاركة السداسي الدولي: "صلاح محسن، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير، ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام" بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبي.

جدير بالذكر أن محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، شارك هو الآخر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.